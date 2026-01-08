Insgesamt würden diese zwar auf eine sich abschwächende US-Wirtschaft hinweisen, immerhin aber nicht auf einen Kollaps, heisst es in einer Einschätzung der Onlinebank Swissquote. In der Folge seien die Erwartungen an eine Zinssenkung durch das Fed im März leicht zurückgeschraubt worden. Für Verunsicherung hatten zudem der US-Präsident mit Aussagen zu Immobilienkäufen und zur Rüstungsindustrie gesorgt. Hinsichtlich der näheren Zukunft der US-Zinsen ist allerdings vor allem der offizielle Arbeitsmarkt vom morgigen Freitag wichtig. In dessen Vorfeld dürften sich die Anleger mit Engagements zurückhalten.