Am Schweizer Aktienmarkt dürfte der Konsolidierungstrend der vergangenen Tage am Donnerstag anhalten. Die Kurse der vorbörslich gehandelten Titel deuten zumindest auf eine leicht tiefere Eröffnung hin. Die Vorgaben aus den USA sind klar negativ, wobei für einmal auch die Tech-Aktien der Nasdaq an Terrain einbüssten. Der Abwärtstrend manifestiert sich zudem an den Börsen in Asien ebenfalls in deutlich tieferen Notierungen.