Anleger warten nun auf das Protokoll der Juli-Sitzung des Fed, das am Abend nach dem hiesigen Börsenschluss veröffentlicht werden soll. Denn während die Währungshüter die Zinsen erneut nicht geändert hatten, stimmten zwei Fed-Gouverneure gegen diesen Entscheid. Das war das erste Mal seit 1993, dass zwei stimmberechtigte Fed-Vertreter dies taten. Das Protokoll kommt im Vorfeld des bevorstehenden Notenbanker-Treffens in Jackson Hole ab dem morgigen Donnerstag und der Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag. «Wir gehen davon aus, dass das diesjährige Treffen in Jackson Hole Powell die Gelegenheit bieten wird, erneut auf eine geldpolitische Lockerung hinzuweisen», kommentiert ein Stratege.
Die Bank Julius Bär berechnet den Leitindex SMI vorbörslich gegen 8.10 Uhr um 0,47 Prozent tiefer bei 12'154,20 Punkten. Am Vortag war der Index allerdings auch um mehr als 1 Prozent gestiegen.
Die Berichtssaison fährt hierzulande noch mal hochtourig. Unter den Blue Chips geht es für Alcon (-6,7 Prozent) zunächst steil abwärts. Der Augenheilmittelkonzern krebst zurück und erwartet nun im Gesamtjahr 2025 einen etwas tieferen Umsatz und eine schlechtere Rentabilität als bisher. Schuld daran ist nicht zuletzt Donald Trump.
Geberit (-2,7 Prozent) geben ebenfalls klar nach. Der Sanitärtechnikkonzern hat im ersten Halbjahr 2025 etwas mehr umgesetzt. Allerdings hat sich das Wachstumstempo im zweiten Quartal gegenüber dem ersten verlangsamt. Die Gewinnmarge ging wegen Einmalkosten leicht zurück.
Zudem hat eine Vielzahl an Unternehmen aus den hinteren Reihen Zahlen vorgelegt. Während Investoren bei Werten wie Gurit, Implenia oder Elma warten müssen bis zum offiziellen Börsenstart, ziehen die Aktien von Emmi (+1,3 Prozent) vorbörslich gegen den Trend nach Zahlen an. Die Milchverarbeiterin ist im ersten Halbjahr stark gewachsen. Hauptgründe waren die Übernahme eines Dessert-Geschäfts in Frankreich und das Wachstum der Division Amerika.
Galderma (-0,3 Prozent) könnten ebenfalls einen Blick wert sein, nachdem aus dem Management für 11,4 Millionen Franken Aktien verkauft wurden.
hr/tt
(AWP)