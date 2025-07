Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag zur Eröffnung laut vorbörslichen Indikationen etwas höher erwartet. Die Vorgaben aus den USA und aus Asien deuten dagegen nicht eindeutig in eine Richtung. Für etwas Optimismus sorgt laut Händlern die KI-Fantasie, die von den guten Ergebnissen der beiden US-Technologiekonzerne Meta und Microsoft genährt wird. Zudem dürften am Monatsultimo und vor dem langen Wochenende noch Positionen glattgestellt werden, heisst es weiter.