Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch eine leicht festere Eröffnung ab. Die seit Montag andauernde Schwächephase nach zuvor zwei starken Wochen könnte damit nach zwei Tagen bereits wieder ein Ende finden. Zumindest steht einer Stabilisierung nichts im Wege. Die Vorgaben vom Vorabend aus den USA und vom Morgen aus Japan sind indes negativ. Der abnehmende Zinsoptimismus und die steigende Nervosität vor den US-Wahlen bremsen derzeit die Kursfantasien etwas. Von einer grundsätzlich schlechten Stimmung an den Märkten kann indes kaum die Rede sein.