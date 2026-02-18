Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit positiven Notierungen in den Handel starten. Der Handel an der Wall Street war nach dem langen Wochenende von deutlichen Schwankungen geprägt, die Kurse retteten sich aber zum Handelsschluss hin in die Gewinnzone. Die Zukunft an den Märkten dürfte laut einem Händler davon abhängen, wie stark die KI-Sorgen noch ihre Spuren hinterlassen werden. Im US-Handel waren erneut Softwarehersteller unter die Räder geraten. «Insgesamt hat sich die Stimmung zwar verbessert, die wirkliche Überzeugung fehlt aber noch», sagte ein Börsianer.