Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag ein leicht freundlicher Start in die letzte Maiwoche ab. Insgesamt steuert der SMI mit einem Plus von aktuell knapp 6 Prozent auf eine starke Monatsperformance zu. Die Vorgaben für den Wochenstart sind laut Händlern gemischt. Die Wall Street hatte sich am Freitag uneinheitlich ins verlängerte Wochenende verabschiedet. Die US-Anleger kehren also erst am morgigen Dienstag zurück. In Asien tendieren die Börsen zu Wochenbeginn überwiegend freundlich.