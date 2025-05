Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine leicht freundliche Eröffnung ab. Das Hauptthema ist weiterhin die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Zum Wochenstart hatte eine Annäherung zwischen den USA und China die Finanzmärkte weltweit beflügelt - entsprechend positiv sind denn auch die Vorgaben aus Übersee. Die Wall Street verzeichnete einen der stärksten Tage seit Anfang April und auch in Asien überwiegen am Dienstag die Gewinne.