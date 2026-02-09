Hier stechen insbesondere die Avancen in Japan hervor, wo der Nikkei erstmals die Marke von 57'000 Punkten überschritten hat, nachdem die neue nationalkonservative Ministerpräsidentin Sanae Takaichi bei der Wahl zum Unterhaus einen überragenden Sieg errungen hat. Dieser deutliche Sieg wird als positiv für die Märkte gewertet. Im Wochenverlauf wartet ein Potpourri aus wichtigen Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten wie dem verschobenen Arbeitsmarktbericht und Inflationsdaten aus den USA auf die Marktteilnehmer.