Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag eine Spur fester erwartet. Die Hoffnung auf eine weitere Entspannung in dem von den USA angezettelten Handelsstreit stimmt laut Händlern die Marktteilnehmer optimistisch. Nach der Einigung der USA mit Grossbritannien dürfte es weitere Vereinbarungen geben, heisst es am Markt.