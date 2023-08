Die Marktteilnehmer seien weiter verunsichert. Zuletzt seien einige Wirtschaftsdaten besser als erwartet ausgefallen, was wieder Inflationssorgen geschürt habe, sagt ein Händler. Es könnte also auch sein, dass das Fed noch mehr tun müsse, um die Wirtschaft zu bremsen, sagt auch ein Analyst. "Eine Gratwanderung für Fed-Chef Jerome Powell", fasst er die Ausgangslage zusammen. Er müsse in seiner Rede seine Absichten möglichst klar ausdrücken, ohne die Märkte zu verschrecken. Kurzfristig könnten die im Laufe des Morgens und am Nachmittag in Europa und in den USA anstehenden Einkaufsmanagerindizes für Bewegung sorgen, heisst es weiter. Zudem wird nach Börsenschluss in den USA der vom Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) profitierende Halbleiterkonzern Nvidia seine Ergebnisse vorlegen.