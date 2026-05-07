Eine baldige Einigung über ein Ende des Kriegs mit dem Iran soll möglich sein - allerdings ist dies lediglich die Einschätzung des US-Präsidenten, der am Vortag gleichzeitig Iran mit weiteren Bomben gedroht hat. Der Iran seinerseits hat Berichte über eine bevorstehende Einigung als überzogen zurückgewiesen. In US-Medien wurde in der Folge berichtet, dass der Iran seine Antwort auf einen Lösungsvorschlag voraussichtlich am (heutigen) Donnerstag den pakistanischen Vermittlern übergeben wolle. Für anhaltende Spannung ist also gesorgt.
Für den Schweizer Aktienmarkt berechnet die Bank Julius Bär den SMI um 8.15 Uhr 0,09 Prozent höher bei 13'295 Punkten.
Der Erdölpreis als wichtiger Stimmungsindikator hat zwar nach seinem Zwischentief vom Vortag bei unter 98 US-Dollar für ein Fass der Sorte Brent wieder etwas zugelegt. Bei derzeit rund 102 Dollar notiert er aber noch immer klar tiefer als Ende letzter Woche, als knapp 115 Dollar dafür bezahlt wurden. Also auch hier zeigt sich weiterhin zumindest eine leise Zuversicht.
Nach Zahlen Swiss Re tiefer, Swisscom hingegen im Plus
Von den 20 SMI-Titeln legen bis auf Swiss Re und Alcon im vorbörslichen Handel alle zu.
Swiss Re (-0,7 Prozent) werden nach Zahlen gegen den Trend tiefer gestellt. Der Gewinn hat zwar die Erwartungen übertroffen, mit dem Versicherungsumsatz lag der Rückversicherer hingegen klar unter den Schätzungen. Und bei Alcon (-1,1 Prozent) scheint sich nach dem Einbruch um 11 Prozent am Vortag nach den Quartalszahlen noch keine rasche Erholung abzuzeichnen.
Auch Swisscom hat Quartalszahlen vorgelegt, die Aktie steht vorbörslich mit einem Plus von 0,8 Prozent hingegen klar im Plus. Die Mehrheit der übrigen Blue Chips verzeichnet lediglich ganz leichte Aufschläge.
Im breiten Markt büssen Valiant (-3,5 Prozent) nach Zahlen unter den Erwartungen Terrain ein. Bei Huber+Suhner (-1,2 Prozent) könnte es zu Gewinnmitnahmen kommen, nachdem der schon länger heiss laufende Titel allein am Vortag um knapp 18 Prozent angestiegen war.
Siegfried (+2,1 Prozent) werden derweil von einer Aufstufung auf «Kaufen» durch Research Partners gestützt.
cf/uh
(AWP)