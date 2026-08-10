Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich eine leicht positive Eröffnung ab. Die Vorgaben aus den USA vom Freitag und vor allem aus Japan am Montagmorgen sind freundlich. Der am vergangenen Freitag vorgelegte Arbeitsmarktbericht in den USA fiel klar schwächer aus als erwartet. In der Folge haben sich die Erwartungen der Ökonomen für eine Zinserhöhung durch das Fed im September abgeschwächt, was das Börsensentiment grundsätzlich stützt. Trotz der schwachen Zahlen sei die Korrektur der Zinserwartungen aber noch recht moderat ausgefallen, heisst es in einer Einschätzung der Commerzbank. So werde per Saldo weiterhin mit einer Zinserhöhung bis Ende des Jahres gerechnet.