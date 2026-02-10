Marktbeobachter verweisen darauf, dass die wichtigsten Impulse erst ab dem morgigen Mittwoch auf der Agenda stehen. Dann nimmt hierzulande die Berichtssaison mit SGS und Schindler Fahrt auf und in den USA wird der verschobene monatliche Job-Report veröffentlicht, bevor zum Wochenschluss dann Inflationsdaten folgen. Beide gelten als massgebliche Einflussfaktoren für die US-Zinspolitik. Derweil werden angesichts des zuletzt stark aufgewerteten Frankens mit Blick auf die SNB Fragen nach möglichen Reaktionen lauter.