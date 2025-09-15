Nach den jüngsten Konjunkturdaten aus den USA von vor dem Wochenende hat sich an den Märkten die Ansicht verfestigt, dass das Fed die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird. Dies wurde zuletzt mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 90 Prozent erwartet. Es gibt aber auch Stimmen, die angesichts des Drucks des US-Präsidenten auf eine stärkere Senkung um 50 Basispunkte tippen.
Die Bank Julius Bär berechnet den Leitindex SMI vorbörslich um 08.20 Uhr mit einem Plus von 0,11 Prozent auf 12'207,04 Punkte. Insgesamt gibt es unter den Blue Chips kaum grössere Kursausschläge.
Die Ausnahme bilden Givaudan (+1,0 Prozent), welche von einer Aufstufung durch Jefferies auf «Hold» von «Underperform» im Rahmen einer Branchenstudie etwas Rückenwind erhalten. Givaudan sei der hochwertigste Hersteller der Branche in Bezug auf Margen, Wachstum, Ertragsstabilität, heisst es unter anderem zur Begründung.
Etwas deutlicher höher gestellt werden zudem noch Logitech (+0,6 Prozent) oder auch SGS (+0,8 Prozent): Letztere wurden von Research Partners auf «Kaufen» von «Halten» hochgestuft.
Die Schwergewichte Roche, Nestlé und Novartis (je +0,1 Prozent) liegen allesamt knapp im positiven Bereich. Novartis könnten nach den deutlichen Verlusten vom Freitag von beinahe 3 Prozent wegen einer Abstufung durch Goldman Sachs einen Erholungsversuch starten.
cf/ys
(AWP)