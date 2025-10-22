Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch mit etwas leichteren Kursen erwartet. Die Vorgaben aus Übersee sind nicht ganz so positiv, wie es auf den ersten Blick scheint. Denn der US-Leitindex Dow Jones schloss zwar im Plus. Am Ende lag er aber unter dem Tageshoch, das er etwa zum Börsenschluss in Europa markierte. Zudem ging die Tech-Börse Nasdaq mit roten Vorzeichen aus dem Handel.