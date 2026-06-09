Im Fokus stehen heute auch die Pharmaschwergewichte Novartis und Roche, nachdem der britische Pharmakonzern GSK Medienberichten zufolge über die Übernahme des Biotechunternehmens Nuvalent für 9 bis 10 Milliarden US-Dollar verhandelt. Der mögliche Deal unterstreiche den hohen strategischen Wert innovativer Onkologie-Unternehmen und könnte den Wettbewerb um Übernahmeziele weiter anheizen, heisst es am Markt.