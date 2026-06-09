Die Vorgaben aus Übersee sind eigentlich positiv: Vor allem asiatische Technologiewerte folgten am Dienstag den Kursgewinnen an der Wall Street, nachdem Anleger erneut verstärkt auf KI-Aktien setzten. Zusätzliche Aufmerksamkeit dürfte im weiteren Wochenverlauf der mit Spannung erwartete Börsengang von SpaceX auf sich ziehen.
Im Mittelpunkt des makroökonomischen Kalenders stehen die am Mittwoch anstehenden US-Inflationsdaten, die als richtungsweisend für den nächsten Zinsschritt der US-Notenbank Fed gelten. Gleichzeitig rechnen die Märkte mit einer Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank um 25 Basispunkte.
SMI leicht tiefer
Für den SMI berechnet die Bank Julius Bär den Leitindex gegen 08.15 Uhr um 0,2 Prozent tiefer bei 13'295,00 Punkten. Am Vortag hatte der Schweizer Leitindex 0,5 Prozent eingebüsst. Von den hiesigen Blue Chips werden alle 20 SMI-Werte tiefer gestellt. Allerdings bewegen sich die Abgaben in einer engen Spanne von Swisscom (-0,1 Prozent) bis Richemont (-0,3 Prozent).
Im Fokus stehen heute auch die Pharmaschwergewichte Novartis und Roche, nachdem der britische Pharmakonzern GSK Medienberichten zufolge über die Übernahme des Biotechunternehmens Nuvalent für 9 bis 10 Milliarden US-Dollar verhandelt. Der mögliche Deal unterstreiche den hohen strategischen Wert innovativer Onkologie-Unternehmen und könnte den Wettbewerb um Übernahmeziele weiter anheizen, heisst es am Markt.
SoftwareOne einziger Gewinner
Auch in den hinteren Reihen dominiert vorbörslich die Farbe Rot. Einziger Gewinner ist SoftwareOne (+1,9 Prozent). Das Unternehmen hat anlässlich seines Investorentags neue Mittelfristziele präsentiert. Gleichzeitig dürfte der Einstieg des US-Hedgefondsmanagers David Rosen noch nachwirken, der den Titel bereits am Vortag um 3,7 Prozent ansteigen liess.
Grösster Verlierer sind die Papiere des Personalvermittlers Adecco (-0,7 Prozent). So hat Morgan Stanley das Rating für die Aktie auf «Underweight» gesenkt.
Ein Augenmerk gilt heute auch den Idorsia-Aktien, für die kein vorbörslicher Kurs gestellt wird. Mit der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten hat das Biopharmaunternehmen seine Bilanzstruktur gestärkt und sein Liquiditätsprofil deutlich verbessert.
an/ra
(AWP)