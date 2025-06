Die UBS (-0,2 Prozent) dürften nach Bekanntgabe der Kapitalanforderungen des Bundes vergangenen Freitag noch etwas im Blick der Anleger bleiben. Waren die Titel in einer ersten Reaktion stark gestiegen, erwiesen sie sich am gestrigen Dienstag dann als Bremsklotz für den SMI und sackten deutlich ab. Auch wenn die Bestimmungen erst in zehn Jahren voll in Kraft treten, kommt die Regulierung am Markt nicht gut an. Derweil hat die Citigroup Händlern zufolge das Kursziel leicht angehoben.