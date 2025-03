Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Dienstag gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine leicht tiefere Eröffnung zu. Sollte der SMI am Tagesende tiefer stehen als am Montag, wäre es zwar der dritte Verlusttag in Folge. Die Marke von 13'000 Punkten scheint aber derzeit weiter als Orientierungspunkt zu gelten. In Marktkreisen werden die Abgaben vom Freitag und Montag denn auch lediglich als leichte Korrektur nach dem zuvor markanten Anstieg bezeichnet.