Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag etwas tiefer in den Handel starten. Bevor zum morgigen Wochenschluss der monatliche US-Arbeitsmarktbericht ansteht, dürfte sich der Markt weiter in einer engen Spanne bewegen, heisst es im Handel. Die Vorgaben aus Übersee geben dabei auch keine klare Richtung vor. Die Wall Street schloss kaum verändert und in Asien tendieren die Märkte uneinheitlich.