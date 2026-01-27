In Sachen Zollpolitik hat US-Präsident Donald Trump nun Südkorea mit höheren Zöllen gedroht. Zur Begründung hiess es, Südkorea halte sich nicht an das Handelsabkommen. In diesem Umfeld setzen Investoren weiter auf sichere Häfen. Entsprechend notieren Gold und Silber weiter nahe dem Rekordniveau vom Vortag. Börsianern stehen ereignisreiche Tage bevor. Vor allem ab dem morgigen Mittwoch stehen mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed sowie den Zahlen von Meta, Tesla und Microsoft aus den Reihen der 'Magnificent 7' hochrangige Daten an. Auch hierzulande läuft der Berichtsmotor mit unter anderem den drei SMI-Werten ABB, Roche und Givaudan, die am Donnerstag ihre Zahlen vorlegen werden.
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich gegen 8.15 Uhr um 0,44 Prozent höher bei 13'200 Punkten. Alle 20 SMI-Werte werden mit Auftaktgewinnen erwartet.
Dabei weisen Novartis (+0,8 Prozent) und Roche (+0,7 Prozent) die grössten vorbörslichen Avancen auf. Neben einer Branchenstudie von der Citigroup, in der die beiden Pharmakonzerne mit «Buy» wieder aufgenommen werden, hat Roche positive Ergebnisse zu seinem Forschungskandidaten gegen starkes Übergewicht veröffentlicht.
Ansonsten dominieren am Morgen Nachrichten über Zukäufe. So stärkt Adecco (+0,3 Prozent) seine Position in Deutschland. Die Tochter Akkodis übernimmt die auf KI- und Automatisierungslösungen für die Luftfahrt spezialisierte Synergeticon.
In den hinteren Reihen kauft der Pharmazulieferer Siegfried (+1,8 Prozent) insgesamt drei Produktionsstandorte für Arzneimittelwirkstoffe. Diese liegen in den USA und Australien. Die Transaktion soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.
Derweil plant Landis+Gyr (+0,2 Prozent) eine Zusammenarbeit mit der Elektronik- und Elektrotechnik-Gruppe Mitsubishi Electric. Die japanische Gesellschaft wird im Rahmen der Kooperation künftig die Stromnetz-App-Plattform von Landis+Gyr nutzen.
hr/uh/to
(AWP)