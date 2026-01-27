In Sachen Zollpolitik hat US-Präsident Donald Trump nun Südkorea mit höheren Zöllen gedroht. Zur Begründung hiess es, Südkorea halte sich nicht an das Handelsabkommen. In diesem Umfeld setzen Investoren weiter auf sichere Häfen. Entsprechend notieren Gold und Silber weiter nahe dem Rekordniveau vom Vortag. Börsianern stehen ereignisreiche Tage bevor. Vor allem ab dem morgigen Mittwoch stehen mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed sowie den Zahlen von Meta, Tesla und Microsoft aus den Reihen der 'Magnificent 7' hochrangige Daten an. Auch hierzulande läuft der Berichtsmotor mit unter anderem den drei SMI-Werten ABB, Roche und Givaudan, die am Donnerstag ihre Zahlen vorlegen werden.