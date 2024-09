Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montagmorgen gemäss vorbörslichen Indikationen eine leicht festere Eröffnung in die neue Handelswoche ab. Damit dürfte der Leitindex SMI eine leichte Stabilisierung sehen, nachdem er in der Vorwoche um mehr als 4 Prozent nachgegeben hatte. Die Vorgaben aus Übersee werten Händler allerdings als eher schwach. Die Wall Street war am Freitag mit deutlichen Verlusten ins Wochenende gegangen, und in Asien überwiegen zum Wochenanfang ebenfalls die negativen Vorzeichen.