Einen Tag vor Ablauf der Waffenruhe hat sich der Ton verschärft. US-Präsident Donald Trump drohte mit militärischer Eskalation im Falle eines Scheiterns der Gespräche, während Iran geringe Gesprächsbereitschaft signalisiert und Verhandlungen «unter Druck» ablehnt. Allerdings lasse sich der Markt von solchen rhetorischen Verhandlungstricks derzeit wenig beeindrucken und die Anleger würden derzeit eine abwartende Haltung einnehmen, so ein Marktbeobachter.
Die Vorgaben von den asiatischen Märkten sind tendenziell positiv. Die US-Indizes hatten am Vortag aber tiefer geschlossen und damit ein ausgeprägtes Rally unterbrochen.
SMI leicht im Plus
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI am Morgen gegen 08.15 Uhr um 0,23 Prozent höher bei 13'310. Punkten. Damit holt der Leitindex die Verluste vom Montag (-1,06 Prozent) zum Teil wieder auf.
Von den 20 Bluechips sind mit Ausnahme von Novartis (-0,1 Prozent) und UBS (-1,3 Prozent oder -0,45 Fr.) im Plus. Bei der UBS wirkt dabei der Dividendenabgang UBS von 1,10 US-Dollar bzw. 0,86 Rappen belastend. An der Spitze stehen mit Amrize (+1,1 Prozent) die grössten Verlierer des Vortags.
Konjunkturdaten im Fokus
Das Nachrichtenaufkommen ist am Dienstag in der Schweiz überschaubar. Veröffentlicht wurden unter anderem die Daten zum Aussenhandel im März. Richemont (+0,5 Prozent) und Swatch (+0,4 Prozent) reagieren darauf mit leichten Gewinnen.
Ausserdem wird der Bankensoftwarehersteller Temenos nachbörslich Zahlen vorlegen und gehört mit einem Plus von 0,9 Prozent vorbörslich zu den grösseren Gewinner im breiteren Markt. Allerdings hatten sie am Vortag über 3 Prozent verloren.
Weiter richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze am Nachmittag und die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland, welche für Impulse sorgen könnten.
an/uh
(AWP)