Einen Tag vor Ablauf der Waffenruhe hat sich der Ton verschärft. US-Präsident Donald Trump drohte mit militärischer Eskalation im Falle eines Scheiterns der Gespräche, während Iran geringe Gesprächsbereitschaft signalisiert und Verhandlungen «unter Druck» ablehnt. Allerdings lasse sich der Markt von solchen rhetorischen Verhandlungstricks derzeit wenig beeindrucken und die Anleger würden derzeit eine abwartende Haltung einnehmen, so ein Marktbeobachter.