Der Schweizer Aktienmarkt dürfte die Sitzung vom Dienstag gemäss den vorbörslichen Notierungen mit etwas tieferen Kursen starten. Da die US-Börsen am Montag wegen eines Feiertages geschlossen waren, fehlen Richtungsvorgaben von der Wall Street. In Asien stand derweil die Nachricht im Fokus, dass China angesichts der schwachen Konjunktur und anhaltender Probleme am Immobilienmarkt an der geldpolitischen Stellschraube gedreht hat. Die chinesische Zentralbank senkte dabei den fünfjährigen Leitzins stärker als von Analysten erwartet, was aber keine grosse Dynamik auslöste.

20.02.2024 08:45