Nach dem jüngsten Inflationsrückgang in den USA hätten sich die Gemüter ein wenig beruhigt, sagt ein Händler. Die Marktteilnehmer könnten sich nun auf die Firmenabschlüsse fokussieren. Diese stehen in den kommenden Tagen auch hierzulande im Fokus. Nach dem Pharmariesen Novartis geht es Donnerstag mit den drei Blue-Chip-Firmen ABB, Givaudan und Temenos weiter. Dagegen stehen die Zentralbanken erst kommende Woche wieder im Rampenlicht. Dabei wird sowohl von der US-Notenbank Fed als auch von der Europäischen Zentralbank (EZB) eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erwartet. Wie es danach weitergeht, ist unklar. Weil deren Entscheidungen von der konjunkturellen Entwicklung abhängt, könnten auch auf die am Nachmittag anstehenden US-Konjunkturdaten dem Markt Impulse geben. Veröffentlicht werden die Detailhandelsumsätze, die als Richtschnur für den wichtigen Privatkonsum gelten, sowie Produktionsdaten aus der Industrie und Zahlen vom Immobilienmarkt.