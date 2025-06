Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Dienstag gemessen an den vorbörslichen Kursen auf eine leicht höhere Eröffnung zu. Ungeachtet der Dissonanzen im Handelskonflikt zwischen den USA und China vom Wochenende haben die Aktien an der Wall Street zum Wochenstart klar zugelegt. Die US-Vorgaben sind damit positiv. Auch in Asien ziehen die Kurse mehrheitlich an.