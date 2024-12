Das Börsenumfeld in Europa bleibt Anfang Dezember eher schwierig. Die schlechten Nachrichten reissen nicht ab: bei VW kommt es zu Warnstreiks, beim grössten Autobauer Stellantis tritt der Chef vorzeitig ab und in Frankreich steht ein Misstrauensvotum gegen den Premierminister bevor. Die Fortsetzung der jüngsten Erholungstendenz scheint damit doch einigermassen fraglich. Die Marktreaktion auf die Krise in Frankreich sei indes gelassener ausgefallen als befürchtet, heisst es in einem Marktkommentar der Onlinebank Swissquote.