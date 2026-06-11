Die USA und der Iran haben sich in der zweiten Nacht in Folge gegenseitig heftig beschossen. Der Konflikt hat sich damit trotz der seit zwei Monaten geltenden Waffenruhe hochgeschaukelt. Ausserdem gab es neue gegenseitige Drohungen. Sollte Teheran kein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges unterzeichnen, «werden wir sie in Grund und Boden bomben», sagte US-Präsident Donald Trump etwa gegenüber Fox-News. Der Ölpreis stieg in der Folge zeitweise in den Bereich von 95 US-Dollar pro Fass.