Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Dienstag gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine moderat tiefere Eröffnung zu. Nach dem verhaltenen Start in die Woche bleibt der SMI damit zumindest in der Eröffnungsphase gleichwohl in Sichtweite zur Marke bei 11'700 Punkten. Die Vorgaben aus den USA dienen einmal mehr nicht als Stütze für einen Ausbruch nach oben. So hat der Dow Jones am Vortag zum achten Mal in Folge nachgegeben.