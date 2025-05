Der Fokus richtet sich einmal mehr auf die USA. Denn am Abend steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank an. Am Markt wird zwar mit unveränderten Zinsen gerechnet, dennoch hoffen Anleger auf klare Signale von Jerome Powell zum künftigen Zinspfad - insbesondere durch den Druck, der von US-Präsident Trump ausgeht, so ein Händler. Derweil könnte Bewegung in den Handelsstreit zwischen den USA und China kommen. Bereits am morgigen Donnerstag will Finanzminister Scott Bessent in die Schweiz reisen und dort auch mit einem führenden Wirtschaftsvertreter der Volksrepublik China zusammentreffen.