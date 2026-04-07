Damit droht eine dramatische Eskalation des Krieges. Die US-Börsen hielten sich dennoch knapp im Plus und klammerten sich an die Hoffnung einer Waffenruhe in letzter Minute. «Solange der Krieg anhält und die Energiepreise hoch bleiben, gibt es keine Grundlage für eine nachhaltige Erholung. Der Markt hängt zwischen Eskalationsangst und der Hoffnung auf Waffenstillstand fest, während das Ende des Ultimatums immer näher rückt», sagte ein Händler am Morgen.