Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit Verlusten in den Handel starten. Zwar stehen keinerlei heimische Unternehmensergebnisse auf der Agenda und auch im US-Handel war am Dienstag etwas Ruhe eingekehrt. Allerdings halten sich die Zoll-Sorgen hartnäckig, die Gespräche kommen nicht so recht voran. Zudem befürchtet der Chip-Gigant Nvidia Milliardeneinbussen durch die Exportbeschränkung. Die Märkte in Asien zeigten sich denn auch etwas schwächer, womit die Vorgaben insgesamt leicht negativ sind.