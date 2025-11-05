Am Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch ein Start mit leichten Verlusten erwartet. Am Vorabend hatten Anleger an der Wall Street nach dem jüngsten Höhenflug Gewinne mitgenommen und insbesondere die Tech-Börse Nasdaq tief ins Minus gedrückt. Investoren hinterfragten langsam die teils extrem hohen Bewertungen, heisst es an der Börse. Gleichzeitig hat sich der Shutdown in den USA nun zum längsten in der Geschichte des Landes entwickelt. «Damit kommt zu der Überhitzung an den Märkten ein immer dichterer Nebel in der Datenlage - ein guter Cocktail für eine Korrektur», kommentierte ein Börsianer.