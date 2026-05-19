Bei den Ölpreisen kam es immerhin zu einer leichten Entspannung: Der Preis für ein Fass der Sorte Brent gab um rund 2 Prozent nach. Dennoch bleiben die Preise stark erhöht, und die Sorge vor den Auswirkungen auf Inflation und Konjunktur wächst. Derweil nahmen Anleger in Asien insbesondere bei Chipwerten Gewinne mit, nachdem auch die Nasdaq am Vorabend vor den für Mittwochabend geplanten Nvidia-Zahlen nachgegeben hatte. Ansonsten ist der Kalender recht ausgedünnt, auch am Nachmittag stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten an.
Die Bank Julius Bär berechnet den Leitindex SMI am Morgen gegen 08.10 Uhr um 0,11 Prozent höher bei 13'255 Punkten.
Der Pharmakonzern Roche (Aktie +0,1 Prozent) kündigte neue Daten aus seiner Krebs-Pipeline für den bevorstehenden Asco-Kongress in den USA an. Besonders im Mittelpunkt steht dabei der Wirkstoff Giredestrant zur Behandlung von Brustkrebs.
Derweil erhöht Sika (+0,1 Prozent) die Präsenz in den USA und eröffnet eine neue Mörtel-Produktionsanlage in New Jersey - die grösste des Bauchemieherstellers in den Vereinigten Staaten.
Analystenkommentare könnten indes in der zweiten Reihe für Bewegung sorgen. So hat JPMorgan die Einstufung für AMS Osram (+4,7 Prozent) auf «Overweight» erhöht und das Kursziel auf 23,60 Franken verdoppelt. Hingegen fallen Adecco (-3,9 Prozent) vorbörslich nach einer Abstufung auf «Sell» durch die UBS am Vorabend.
Bei Bossard (+0,1 Prozent) kündigt sich ein Wechsel in der Konzernleitung an. CFO Stephan Zehnder tritt nach über 20 Jahren per Ende März 2027 zurück.
dm/ys
(AWP)