Am Berichtstag gilt das Hauptaugenmerkt der Investoren den Inflationsdaten aus den USA am frühen Nachmittag hiesiger Zeit. Mehrheitlich wird davon ausgegangen, dass die Zollpolitik der USA preistreibend auf die Daten durchgeschlagen hat. Sollte die Inflation stärker gestiegen sein als befürchtet, könnte dies die US-Notenbank mit Blick auf den schwächelnden Arbeitsmarkt und hinsichtlich einer von vielen erhofften Zinssenkung im September noch mehr in die Zwickmühle bringen.
Im vorbörslichen Handel der Bank Julius Bär steht der SMI um 8.15 Uhr 0,11 Prozent höher bei 11'882,71 Punkten. Bis auf UBS (-1,1 Prozent) und Alcon (-0,2 Prozent) stehen alle Blue Chips derzeit höher. UBS werden dabei von einem Blockverkauf eines grösseren Aktienpakets belastet.
Novartis legen vorbörslich mit einem Plus von 0,8 Prozent überdurchschnittlich zu. Das Unternehmen berichtete am Morgen über einen weiteren Studienerfolg bei der Behandlung einer Autoimmunkrankheit mit dem Wirkstoff Ianalumab. Am Vortag hatten positive Nachrichten zu Studien mit demselben Wirkstoff die Aktie bereits um über 2 Prozent anziehen lassen.
Etwas deutlicher sind auch die Avancen bei Sonova (+0,6 Prozent). Der Hörsystem-Spezialist erweitert seine Infinio-Reihe und steigt mit dem kleinsten und ersten wiederaufladbaren Im-Ohr-Hörgerät von Phonak in ein neues Marktsegment ein.
Im breiten Markt stehen nach Zahlen u.a. Komax, Polypeptide und Tecan im Fokus. Polypeptide ziehen vorbörslich um 4,1 Prozent kräftig an, Tecan (+1,6 Prozent) etwas moderater. Dagegen geraten Komax (-6,4 Prozent) stark unter Druck.
cf/uh
(AWP)