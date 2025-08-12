Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im vorbörslichen Geschäft eine Spur fester. Der Leitindex SMI scheint damit die seit Mitte Juni währende Seitwärtsbewegung zwischen 11'800 und 12'000 vorerst fortzusetzen. Gestützt wird das Sentiment vor Handelsbeginn durch die Verlängerung der Pause im Zollstreit zwischen den USA und China um 90 Tage. Das Weisse Haus hat am Montagabend ein entsprechendes Dekret erlassen. Zudem wurde von den USA eine weiter bestehende Gesprächsbereitschaft signalisiert, um Ungleichgewichte im Handel mit China auszuräumen.