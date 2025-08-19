Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für Dienstag eine kaum veränderte Eröffnung ab. Im Fokus stehen zahlreiche Firmen aus der zweiten Reihe mit ihren Halbjahresabschlüssen. Ansonsten sind die Vorgaben aus Übersee kaum eine Hilfe. Sowohl die Wall Street als auch die asiatischen Märkte fanden keine klare Richtung. Das gestrige Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj fand zwar in freundlicher Atmosphäre statt, ein Frieden steht aber wohl nicht unmittelbar bevor.