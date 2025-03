Die Aktienmärkte stehen am Mittwoch wieder im Bann der US-Zollpolitik. Zwar hatten die US-Börsen am Dienstag noch im Plus geschlossen, die etwas zurückgekehrte Risikofreude habe aber bereits wieder einen Dämpfer erhalten, heisst es am Markt. Neue Zoll-Drohungen von US-Präsident Donald Trump sind einmal mehr dafür verantwortlich. Zudem steigen die Befürchtungen bei den US-Haushalten über die künftige Inflations- und Wirtschaftsentwicklung - die Konsumentenstimmung ist auf den tiefsten Stand seit Anfang 2021 gefallen.