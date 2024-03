An der Schweizer Börse stehen die Zeichen am Donnerstag auf Marschhalt. Laut den vorbörslichen Indiktionen dürfte der SMI moderat im roten Bereich eröffnen, nachdem es zuletzt sechs Tage in Folge aufwärts gegangen war. Die Marke von 11'800 Punkten, die am Vortag nur um Haaresbreite verpasst wurde, dürfte somit auch am Berichtstag im frühen Handel nicht erreicht werden. «Am heutigen Donnerstag heisst es nun erstmal durchatmen», bringt ein Händler die Stimmung auf den Punkt.

14.03.2024 08:45