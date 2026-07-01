Ansonsten ist der Tag dicht mit Konjunkturdaten aller Arten gespickt. Zunächst rücken Einkaufsmanagerindizes aus der Schweiz und Europa sowie die EU-Inflation in den Blick. Am Nachmittag stehen dann in den USA mit dem ADP-Beschäftigungsbericht sowie dem ISM-Index ebenfalls spannenden Daten im Kalender. Bereits am Vortag hatten die JOLTS-Daten auf einen robusten Arbeitsmarkt hingewiesen und damit die Chancen für eine Zinserhöhung der US-Notenbank vor Jahresende erhöht. «Insgesamt startet das zweite Halbjahr mit einem intakten Momentum. Zudem wird es immer schwieriger, angesichts solch starker Bullen eine negative Haltung einzunehmen - auch wenn eine Korrektur gerade bei den Tech-Werten gesund wäre», kommentiert Händlerin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote die Stimmung.