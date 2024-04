Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für Dienstag eine freundliche Eröffnung ab. Positive Vorgaben aus den USA dürften den Kursen laut Händlern Aufwind verleihen. Am Montag hatten die Anleger an der Wall Street dank der Beruhigung im Nahost-Konflikt und vor den demnächst erwarteten Quartalszahlen grosser Technologieriesen wie Meta, Alphabet und Microsoft wieder etwas Mut gefasst. Technologiewerte seien wieder stärker gefragt, nachdem sie zuletzt darunter gelitten hätten, dass die Zinssenkungsfantasie ausgepreist worden sei, heisst es am Markt.