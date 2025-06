Wichtiger wird allerdings der am Freitag anstehende, monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung. Derweil ist die heimische Agenda leer, am Nachmittag stehen aber einige US-Daten, darunter auch der ADP-Beschäftigungsbericht oder der ISM-Dienstleistungsindex an. Die jüngst wieder aufflackernden Handelsstreitigkeiten scheinen die Anleger weiterhin kaum zu ängstigen. «Langsam haben sich Investoren ein dickes Fell zugelegt», kommentierte ein Händler die robusten Märkte.