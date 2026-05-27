Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch mit einem moderaten Plus erwartet. Die Vorgaben sind grundsätzlich positiv. So hatten sich die US-Börsen nach Handelsschluss in Europa zwar nur noch wenig bewegt. Während der Dow Jones knapp im Minus schloss, jagte indes die KI-Phantasie die Nasdaq auf neue Rekorde. Auch an den asiatischen Märkte zeigten insbesondere die Tech-Werte klar nach oben. Eine Einigung zwischen dem Iran und den USA lässt derweil weiter auf sich warten, der Optimismus für eine friedliche Lösung bleibt aber bestehen.