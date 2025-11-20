Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag den Erholungstrend fortsetzen. Dafür sprechen die vorbörslichen Indikationen. Grund dafür sind positive Vorgaben aus den USA sowie die nachbörslich veröffentlichten und unerwartet gut ausgefallenen Zahlen des US-Chipkonzerns Nvidia. Deren Aktien stiegen nachbörslich um fast 6 Prozent. Der KI-Boom habe Nvidia ein «explosives Quartalswachstum» gegenüber dem Vorjahr beschert, heisst es von Händlern. Damit sei die Angst der Marktteilnehmer vor einer Kursblase an den Börsen deutlich gemildert worden. Es werde sich aber zeigen müssen, wie lange der «Sprit von Nvidia ausreiche, um den Markt am Laufen zu halten», heisst es dazu bei Swissquote.