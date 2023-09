Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es auch zum Wochenschluss abwärts gehen. Die Vorgaben aus den USA seien zwar negativ. Doch der Grossteil davon sollte bereits am Vortag eingepreist worden sein, heisst es am Markt. Damit sollten sich allfällige Abgaben eigentlich in Grenzen halten. Allerdings haben die Marktteilnehmer weiterhin die jüngste Runde der Zentralbankbeschlüsse zu verarbeiten. Während die Zinspause der SNB was als Wendepunkt in der Geldpolitik gewertet wurde, rechnen die Experten in den USA mit einer länger anhaltenden Phase hoher Leitzinsen. Am Markt wird gar befürchtet, dass die Zinsen nicht nur länger sondern gleich «für immer höher» bleiben könnten, sagt ein Händler. Das Fed hatte zwar wie die SNB die Zinsen nicht weiter angezogen, gleichzeitig aber auch einen weiteren Zinsschritt noch im laufenden Fed angedeutet. Damit bleibe die Unsicherheit erhalten, heisst es weiter.

22.09.2023 08:45