Der Schweizer Aktienmarkt bleibt auch am Mittwoch im Klammergriff der kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten. Am Vortag wurde insbesondere die vorzeitige Abreise von Donald Trump vom G7-Gipfel als beunruhigendes Zeichen gewertet, was die US-Börsen weiter ins Minus schickte. Sollten die USA in den Krieg zwischen Iran und Israel eingreifen, wäre eine ganz neue Eskalationsstufe erreicht.