Der Schweizer Aktienmarkt wird nach einem bislang freundlichen Jahresauftakt am Mittwoch nun durch negative Vorgaben gebremst. Denn in den USA kamen der Leitindex Dow Jones, vor allem aber die Techbörse Nasdaq nach Börsenschluss in Europa deutlich unter Druck. Besser als erwartet ausgefallene Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten dämpften die Erwartungen auf rasche Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank. Zudem nahmen die Anleger vor allem bei Technologiewerten wie Nvidia Gewinne mit. Die asiatischen Märkte nahmen diese negative Tendenz auf.