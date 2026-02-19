Das Protokoll der jüngsten FOMC-Sitzung der US-Notenbank hat zwar die Aktienkurse in den USA etwas zurückgebunden, dennoch schlossen die Indizes in New York allesamt höher. Die Notenbank ist mit der Publikation des Protokolls im Hinblick auf Zinssenkungsphantasien etwas auf die Bremse getreten, denn sie hat an ihrer Sitzung von Ende Januar insbesondere die Risiken betont, die von einer zu hohen Inflation ausgehen können. Sie lässt sich dabei ausdrücklich die Tür für eine Zinserhöhung als nächsten Schritt offen. Laut der Onlinebank Swissquote ist das Protokoll denn auch eher «hawkish» zu lesen als in Richtung einer baldigen Zinssenkung.