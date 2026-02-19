Das Protokoll der jüngsten FOMC-Sitzung der US-Notenbank hat zwar die Aktienkurse in den USA etwas zurückgebunden, dennoch schlossen die Indizes in New York allesamt höher. Die Notenbank ist mit der Publikation des Protokolls im Hinblick auf Zinssenkungsphantasien etwas auf die Bremse getreten, denn sie hat an ihrer Sitzung von Ende Januar insbesondere die Risiken betont, die von einer zu hohen Inflation ausgehen können. Sie lässt sich dabei ausdrücklich die Tür für eine Zinserhöhung als nächsten Schritt offen. Laut der Onlinebank Swissquote ist das Protokoll denn auch eher «hawkish» zu lesen als in Richtung einer baldigen Zinssenkung.
Die Bank Julius Bär stellt den SMI vorbörslich gegen 8.15 Uhr um 0,35 Prozent höher bei 13'855 Punkten. Damit zeichnet sich erneut eine Eröffnung auf einem absoluten Hoch ab, nachdem der Leitindex am Vortag im Maximum auf 13'846 vorgerückt war.
Vorbörslich stechen insbesondere Nestlé mit einem kräftigen Plus von 2,8 Prozent heraus, welches den Gesamtmarkt in den positiven Bereich zieht. In Marktkreisen wird der geplanten Aufnahme von Thomas Jordan in den Verwaltungsrat eher das höhere Gewicht beigemessen als den mehr oder weniger innerhalb der Erwartungen ausgefallenen Zahlen. Positiv gewertet wird indes auch die geplante Vereinfachung des Geschäftsmodells.
Nach starken Zahlen sind zudem Zurich (+1,3 Prozent) gesucht. Ausserdem notieren auch Novartis (+0,1 Prozent) gegen den Trend etwas höher.
Bei Amrize (-1,7 Prozent) hingegen kommt es nach dem Hoch vom Vortag (+13 Prozent) im Anschluss an die Jahreszahlen vom Dienstagabend zu Gewinnmitnahmen. Zwei Kurszielerhöhungen verbunden mit wohlwollenden Kommentaren durch Berenberg und Jefferies helfen dagegen wenig.
Die Mehrheit der übrigen Blue Chips gibt im Bereich von 0,1 bis 0,3 Prozent nach.
cf/ra
(AWP)