Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag eine kaum veränderte Eröffnung ab. Impulse sind vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am kommenden Mittwoch rar. Nachdem der Leitindex SMI über die vergangenen zwei Wochen einen starken Lauf gezeigt hatte - an zwölf von 13 Handelstagen ging es zuletzt aufwärts - könnte die Luft für weitere Gewinne knapp unter der Marke von 13'000 Punkten langsam dünn werden.