Das US-Militär griff in der dritten Nacht in Folge Ziele im Iran an und nahm die Seeblockade gegen iranische Häfen wieder auf. Zudem will Washington künftig eine Gebühr von 20 Prozent auf Frachttransporte durch die Strasse von Hormus erheben, was die Transportkosten gemäss Marktbeobachtern massiv erhöhen würde. Laut US-Regierungsvertretern sollen die Angriffe Iran zwar unter Druck setzen, gleichzeitig aber auch eine Rückkehr an den Verhandlungstisch erzwingen.