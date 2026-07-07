Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Dienstag dank der Stabilität der defensiven Schwergewichte auf eine leicht positive Eröffnung zu. Nach dem Rücksetzer des Vortages könnte es damit wieder etwas nach oben gehen. Allerdings wird der Gesamtmarkt von den Vorgaben aus Asien gebremst, wo es insbesondere in Korea markant abwärts ging. Die von Samsung vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal werden zwar als auf den ersten Blick hervorragend gewertet, die Samsung-Aktien seien aber bereits so hoch bewertet gewesen, dass die Erwartungen kaum noch übertroffen werden konnten.